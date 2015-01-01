Заботливая бабушка месяц кормила коршуна. Теперь у него ожирение

Жительница поселка Красный Яр (Новосибирская область) за месяц раскормила попавшего к ней черного коршуна так, что у того диагностировали ожирение. Как рассказали в Центре реабилитации хищных птиц, коршун Люся жила месяц «у сердобольной бабушки в сарае».





Пресс-секретарь Центра Алиса Богомолова рассказала «Медузе», что бабушка «очень любит все живое» и ухаживала за коршуном Люсей, как за кошкой. Она кормила птицу магазинным мясом, и теперь у Люси не прощупывается киль — это явный признак избыточного веса. Ее посадили на мышино-рыбную диету и выдают уменьшенные порции.



Коршун взрослый, но не летает. Связано это, по всей видимости, не с избыточным весом. «Не летает она не потому, что не может, а потому что не видит в этом смысла», — объяснила «Медузе» Богомолова. Рентген показал перелом правого крыла со смещением и дробь в ноге, а также сильное ожирение.



Птица может летать на несколько метров. Если она сможет восстановиться к середине сентября, ее выпустят на волю. Если нет — оставят под присмотром на всю зиму.