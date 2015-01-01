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Нацпарк на Гавайях защитил птиц от диких кошек оградой за миллион долларов

Сотрудники Гавайского вулканического национального парка, расположенного на Большом острове, выстроили ограждение длиной восемь километров, чтобы защитить гнездовья местного вида птиц, гавайского тайфунника, от диких кошек.

На постройку защиты для птиц потратили около одного миллиона долларов.

Ограда защищает территорию около двух квадратных километров и достигает высоты примерно два метра. Верхняя часть ограды изогнута таким образом, чтобы кошки не могли через нее перебраться.

«Насколько нам известно, это самая большая из подобных оград в США. Построить ее — невероятная удача и важная победа для местного вида, который очень редко встречается на Гавайском острове», — цитирует издание Hawaii News Now биолога национального парка Кэтлин Мисаджон.

По словам экспертов, большинство птиц малочисленного местного вида обитают на высоких склонах действующего вулкана Мауна-Лоа.

У пары птиц появляется только один птенец за сезон, всего на островах ученым известно 75 гнездящихся пар. Поскольку птицы устраивают гнезда на земле, они становятся легкой добычей для диких кошек.

Постройку ограды начали в 2013 году, но возведение стены было возможно только в период с января по май из-за сезонов размножения птиц.

Из-за расположения мест, где гнездятся гавайские тайфунники, материалы для строительства приходилось доставлять по воздуху.

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