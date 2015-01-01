Под Красноярском автоинспекторы спасли потерявшую сознание сову

В Березовском районе сотрудники ГИБДД спасли от гибели сову.

Сова лежала без сознания в снегу у здания Госавтоинспекции.

«Стражи порядка, обеспокоенные тем, что птица может погибнуть от холода, занесли ее в помещение, поместили в коробку и вызвали ветеринара. Прибывший специалист осмотрел животное и подтвердил, что птица серьезных травм не получила. Как пояснил орнитолог, вероятно, днем животное потеряло ориентир и ударилось об оконное стекло здания Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.