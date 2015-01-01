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Петербуржец спас раненую утку от голодных кошек на парковке

Молодой человек ищет ветеринара, который сможет вылечить сломанное крыло его нового питомца.

Петербуржец Дмитрий Карасёв спас от смерти в лапах уличных котов раненую утку.

Птицу со сломанным крылом молодой человек подобрал на автопарковке. Дмитрий готов выходить утку сам, однако усиленно ищет ветеринаров, готовых взяться за лечение крыла. О том, как же всё произошло, сообщил Лайфу сам петербуржец.

— Работаю охранником на парковке, увидел на улице утку, за которой охотились два кота. Решил прикрыть её, вышел на улицу, отогнал кошек. Увидел, что у утки волочится одно крыло. Я, не загоняя её, аккуратно подобрал, взял себе, — рассказал Дмитрий.

Карасёв обнаружил утку прошедшей ночью, однако до сих пор не нашёл клинику, в которой были бы готовы вернуть птице здоровье.

— Я её кормлю, пою, сейчас пытаюсь дозвониться в ветеринарную клинику, не могу никак добиться помощи, потому что работают либо с домашними животными, либо просто отказываются ехать на помощь птице. У неё сломано крыло, мне собственноручно ей, к сожалению, никак не помочь — там выбит сустав, нужна помощь ветеринаров, но ни у кого не допроситься помощи, — пожаловался молодой человек.

Пока птица дежурит вместе с Дмитрием у него на работе, однако в ближайшее время он собирается оборудовать для неё место дома.

— Она всё время со мной, — уточнил петербуржец. — В еде неприхотлива: что даёшь, то и ест. Стараюсь размачивать булку и кормить её. Ест она с аппетитом.

Как выяснилось, животных Дмитрий любит: у него дома уже живут собака породы чихуахуа, кот и волнистый попугайчик. Однако, несмотря на такую плотную "населённость" квартиры, молодой человек уверен, что утке там тоже найдётся место.

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