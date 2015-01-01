В аэропорту Тайваня из-за халатности погибли более тысячи попугаев

Более тысячи попугаев погибли от жары и перегрева в международном аэропорту Таоюань на острове Тайвань из-за халатности сотрудников воздушной гавани, сообщает Международное радио Тайваня.

Инцидент произошел в субботу.

Сообщается, что сотрудники аэропорта нарушили процедуру перемещения животных, оставив их на жаре в герметично закрытых контейнерах, из-за чего у тех случился перегрев и они погибли.



Отмечается, что погибшие две кошки, собака и более тысячи попугаев размещались в 10 контейнерах, которые должны были загрузить на рейс авиакомпании China Airlines, направлявшийся в Куала-Лумпур. Однако процедура оформления животных прошла быстрее, чем ожидалось, после чего сотрудники просто оставили контейнеры с животными на жаре дожидаться погрузки.



Согласно правилам, животных запрещается помещать в специальный контейнер более чем за 30 минут до вылета, а также необходимо использовать специальные контейнеры, где животные могут нормально дышать.



Компания, которая занималась обслуживанием рейса и погрузкой животных, извинилась за случившееся, пообещав наказать виновных.