В Дивногорске несколько собак стали жертвами догхантеров В Дивногорске несколько собак погибли от яда, рассыпанного догхантерами. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск».



Неизвестные рассыпают яд тубазид в местах постоянных прогулок с животными. Для человека препарат является лекарством, однако для собак он становится смертельной отравой. Владельцы животных теперь оповещают друг друга об опасных местах в социальных сетях.



В администрации Дивногорска журналистам признались, что об отравлениях слышат впервые. Чиновники пояснили, что в городе работает подрядчик по отлову, поэтому смысла «в радикальном решении проблемы» нет.



При этом местные активисты по защите животных заявили, что уже несколько раз писали обращения в полицию. Однако на данный момент виновные не найдены.



Как отмечает «Центр Красноярск», Дивногорск не является уникальной площадкой, где существует проблема догхантерства. Ранее в Красноярске живодеры также рассыпали яд в популярных местах прогулок. От отравления препаратом тогда пострадали несколько детей. Следующая > Интересная статья? Поделись ей с другими: Добавить комментарий

