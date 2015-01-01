 
На главную Написать письмо Карта сайта
 
Главная Зоо Форум Новости в мире животных В мире Фотогалерея Видеогалерея Ссылки
 

В Дивногорске несколько собак стали жертвами догхантеров

В Дивногорске несколько собак погибли от яда, рассыпанного догхантерами. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск».



Неизвестные рассыпают яд тубазид в местах постоянных прогулок с животными. Для человека препарат является лекарством, однако для собак он становится смертельной отравой. Владельцы животных теперь оповещают друг друга об опасных местах в социальных сетях.

В администрации Дивногорска журналистам признались, что об отравлениях слышат впервые. Чиновники пояснили, что в городе работает подрядчик по отлову, поэтому смысла «в радикальном решении проблемы» нет.

При этом местные активисты по защите животных заявили, что уже несколько раз писали обращения в полицию. Однако на данный момент виновные не найдены.

Как отмечает «Центр Красноярск», Дивногорск не является уникальной площадкой, где существует проблема догхантерства. Ранее в Красноярске живодеры также рассыпали яд в популярных местах прогулок. От отравления препаратом тогда пострадали несколько детей.

Следующая >
 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

Статьи по теме

Новое "Новости Мира Животных"

Новое "Новости Мира Кошек"

Новое "Новости Мира Собак"

Новое "Новости мира птиц"

Новое "Новости мира грызунов"

Новое "Новости мира аквариумистики"

Новое "Новости мира террариумистики"

Новое "Пёс и Кот"

Партнеры
 

Интересное на форуме

Популярные темы:

Объявления(Продам/Отдам):

МОНГОЛ БАНХАР - Монгольские овчарки Красноярского края Ответов: 57

Спасение провалившихся под лед соак осуждают в ... Ответов: 0

В Дивногорске несколько собак стали жертвами ... Ответов: 0

Подрядчика по отлову бездомных собак уличили в ... Ответов: 0

OSSO Fashion - лучшие товары для животных,дрессировки,спорт а Ответов: 54

Подкинули 2х котят. Ответов: 0

Домашние животные ручной работы Ответов: 45

Петербуржец спас раненую утку от голодных кошек на ... Ответов: 0

Под Красноярском автоинспекторы спасли потерявшую ... Ответов: 0

Перевозка животных. Полезные гаджеты Ответов: 1

Нацпарк на Гавайях защитил птиц от диких кошек ... Ответов: 0

Заботливая бабушка месяц кормила коршуна. ... Ответов: 0

Подрощенный мальчик американского кокер-спаниеля Ответов: 1

Два мальчика йоркширского терьера от титулованной пары Ответов: 8

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА ПЕРЕДЕРЖКА ИЛИ ДОМ БЕЗ ДРУГИХ КОШЕК! Ответов: 0

Щенки йоркширского терьера - девочки и мальчик Ответов: 0

Щенки йоркширского терьера девочка и мальчик Ответов: 5

Отдам взрослого кота Марсика (Красноярск) Ответов: 0

Рыжик и супер пушистик ищут дом) Ответов: 0

Мальчик мальтезе Ответов: 2

Белой швейцарской овчарки щенки Ответов: 1

Нужна передержка здоровому молодому коту Ответов: 0

Британские красные котята (Красноярск) Ответов: 1

Котята ищут дом и заботливых хозяев!!! Ответов: 0

 
   
 
 
   
 
Счетчики

Рейтинг сайтов о кошках - Кошки Сибири
Навигация по сайту
Зоо Форум Зоо Форум
Пёс и Кот Пёс и Кот
Котята Красноярск Котята Красноярск
Объявления Объявления
Рейтинг зоо сайтов Рейтинг зоо сайтов
Организация помощи животным "Хвостики" Организация помощи животным "Хвостики"
Организация помощи животным "БЕЛЫЙ КЛЫК" Организация помощи животным "БЕЛЫЙ КЛЫК"
Собаки Собаки
Кошки Кошки
Грызуны Грызуны
Птицы Птицы
Лошади Лошади
Аквариум/рыбки Аквариум/рыбки
Террариум Террариум
Насекомые Насекомые
Растения Растения
Другие домашние любимцы Другие домашние любимцы
Карта сайта Карта сайта
Контакты Контакты
 
  © 2008-2015 Живой Мир Сибири. Все права защищены.
Живой Мир Сибири
 