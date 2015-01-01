Подрядчика по отлову бездомных собак уличили в завышении данных

Прокуратура Красноярска уличила подрядчика по отлову бездомных собак в искажении представленных данных. Факты нарушений были выявлены в ходе инспекции, проведенной по публикациям в СМИ и жалобам депутатов.





В надзорном ведомстве рассказали, что подрядчик заключил контракт на отлов животных в июле этого года. Стоимость соглашения составила более 9 млн рублей. Согласно документу, исполнитель брал на себя обязанности по отлову, перевозке и осмотру 5,2 тыс. собак. Часть животных отправлялась на кастрацию (стерилизацию). Некоторые собаки подвергались эвтаназии (усыплению).



По данным красноярского Управления дорог и благоустройства на начало октября, подрядчик поймал более 4 тыс. собак, часть которых чипировал и отпустил, а другую часть усыпил. За работу предприниматель получил 6,17 млн рублей.



Однако прокуратура, изучив данные, выяснила, что в конце августа бизнесмен отчитался о 187 животных. При этом в пункте передержки на ул. Пограничников имеется только 50 клеток размером 1×1х1,5 метров. В ведомстве отметили, что при таком объеме в вольерах должны содержаться по 3−4 собаки, что невозможно физически.



Предприниматель пояснил, что большая часть пойманных животных находится в другом пункте на 400 клеток. Однако выяснилось, что точка содержания собак не соответствует требованиям регламента. Сейчас невозможно подтвердить или опровергнуть доводы, поскольку отлов не проводится с 14 октября.



Также прокуратура выявила факты наличия двух реестров учета животных. Данные в документах существенно различались между собой.



В адрес главы Красноярска внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, информация направлена в городскую полицию.