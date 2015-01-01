Счастливая собака из Японии стала новой интернет-сенсацией

Счастливая собака породы сиба-ину из Японии стала новой интернет-сенсацией, сообщает BuzzFeed. Новую героиню соцсетей зовут Уни-тян.

Ее катание на качелях очаровало пользователей.



По словам хозяина собаки, его питомица всегда любила высокие места и игрушки. Снимки сиба-ину распространились по интернету и стали поводом для различных мемов. Например, Уни-тян «катается» на аттракционах, ест мороженое, летит на небо, забирается на облака, попадает в космос и оказывается на фреске Микеланджело «Сотворение Адама».



Как признался владелец собаки, он рад, что так много людей узнают о личности японских сиба-ину. Хозяин Уни-тян добавил, что был не только шокирован популярностью своей питомицы, но и очень благодарен.